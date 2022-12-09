Бушманов: Промес — один из самых любимых легионеров в истории «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новость о том, что нападающий «красно-белых» Куинси Промес может получить паспорт РФ.

«Почему нет? Мне кажется, что Промесу комфортно в России. Все нравится, все устраивает. «Спартаку» будет выгодно, если Промес получит российское гражданство. Освободится одно легионерское место», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Промес является одним из самых любимых легионеров среди болельщиков в истории команды.

В этом сезоне на счету 30-летнего нидерландца 17 забитых мячей и 7 голевых передач в 23 матчах с учетом всех турниров.