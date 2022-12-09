Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА рассказал, с кем сыграет на зимних сборах

09 Декабря 2022 • 18:13 Комментировать

В рамках зимних учебно-тренировочных сборов ЦСКА проведёт ряд товарищеских матчей. Пресс-служба московского клуба опубликовала их расписание.

Первый сбор (ОАЭ)

15 января – соперник неизвестен (ЦСКА обещает сообщить о нём дополнительно);

19 января – «Оренбург».

Второй сбор (Турция)

27 января – «Партизан»;

31 января – «Алания»;

4 февраля – «Вайле».

Третий сбор (Турция)

11 февраля – «Ахмат»;

15 февраля – «Динамо» Москва.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Декабря
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой отреагировал на возможное получение Промесом гражданства РФ
19:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили считает, что Промесу нужно дать паспорт РФ
18:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Промес — наш в доску!»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Промес повторил за Малкомом и Клаудиньо»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Промес — один из самых любимых легионеров в истории «Спартака»
18:13 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА рассказал, с кем сыграет на зимних сборах
18:09 · Россия. Премьер-лига
Губерниев негативно высказался о возможном получении Промесом паспорта РФ
17:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Промесе: «Если хочет получить паспорт РФ, пусть получает»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Промес понимает, что в России его любят»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Зарема - о получении Промесом гражданства РФ: «Куинси давно уже свой»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Мбаппе или Холанн: У Карпина спросили, кого бы он взял в «Ростов»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова: «Все вопросы по контракту — сугубо клубная информация»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Официально: Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб «Химок» официально
14:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Оставьте лимит на легионеров в покое, никто к нам не поедет» 1
14:01 · Россия. Премьер-лига
Миронов: «Ростов» останется в топ-3»
Все новости
Рекомендуем