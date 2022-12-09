​ЦСКА рассказал, с кем сыграет на зимних сборах

В рамках зимних учебно-тренировочных сборов ЦСКА проведёт ряд товарищеских матчей. Пресс-служба московского клуба опубликовала их расписание.
Первый сбор (ОАЭ)
15 января – соперник неизвестен (ЦСКА обещает сообщить о нём дополнительно);
19 января – «Оренбург».
Второй сбор (Турция)
27 января – «Партизан»;
31 января – «Алания»;
4 февраля – «Вайле».
Третий сбор (Турция)
11 февраля – «Ахмат»;
15 февраля – «Динамо» Москва.
После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.
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