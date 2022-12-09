Губерниев негативно высказался о возможном получении Промесом паспорта РФ

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что нападающий «Спартака» Куинси Промес может получить российский паспорт.

«Пусть получает. Он же хочет скрыться от нидерландского правосудия. Если мы настолько плохи, что берем хоть и хорошего спортсмена, но преступника в Нидерландах только для того, чтобы он смылся, то окей», — приводит слова Губерниева Sport24.

Эксперт не знает, сможет ли Промес принести пользу нашему футболу, сначала нужно разобраться, любит ли игрок Россию или он просто не хочет отправиться в тюрьму в Нидерландах.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.