Канчельскис - о Промесе: «Если хочет получить паспорт РФ, пусть получает»

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что нидерландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес может получить паспорт РФ.

«Если хочет получить паспорт РФ, пусть получает. Не вижу никаких проблем. Если у Промеса есть самолюбие доказать, что он лучше кого-то из местных игроков, то пусть принимает гражданство», - приводит слова Канчелькиса издание Sport24.

В текущем сезоне 30-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 поединка во всех турнирах, отметившись 17 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.