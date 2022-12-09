Червиченко: «Промес понимает, что в России его любят»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном получении нападающим «красно-белых» Куинси Промесом российского гражданства.

«Промес не дурак, он понимает, что в Европе сейчас жить будет нелегко. А в России тепло и сыто. Его тут любят. Поэтому будем ему рады», — приводит слова Червиченко Sport24.

Функционер отметил, что Промес провел в России лучшие годы своей карьеры, он полностью отдается нашему футболу, такие люди здесь нужны.

В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.