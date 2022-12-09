Зарема - о получении Промесом гражданства РФ: «Куинси давно уже свой»

Зарема Салихова, которая является женой экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о возможном получении форвардом Куинси Промесом паспорта РФ.

«Промес может получить российское гражданство? Куинси давно уже свой!» - передает слова Заремы «Чемпионат».

30-летний нидерландский нападающий вернулся в стан «красно-белых» в феврале 2021 года. Его трудовое соглашение со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Промес отметился 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 16 встречах.