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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Промес может получить гражданство РФ

09 Декабря 2022 • 17:20 Комментировать

Лидер «Спартака» Куинси Промес может стать гражданином Российской Федерации. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб инициировал процесс получения Промесом российского гражданства. Впрочем, решение пока что не принято.

В начале января Куинси Промес отпразднует свой 31-й день рождения. Нидерландец является одним из лучших футболистов чемпионата России. После первой части сезона Промес располагается на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги вместе с Владимиром Сычевым – форварды забили по 14 голов.

Добавим, что «Спартак» после семнадцати сыгранных туров занимает вторую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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