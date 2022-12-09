​Промес может получить гражданство РФ

Лидер «Спартака» Куинси Промес может стать гражданином Российской Федерации. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб инициировал процесс получения Промесом российского гражданства. Впрочем, решение пока что не принято.

В начале января Куинси Промес отпразднует свой 31-й день рождения. Нидерландец является одним из лучших футболистов чемпионата России. После первой части сезона Промес располагается на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги вместе с Владимиром Сычевым – форварды забили по 14 голов.

Добавим, что «Спартак» после семнадцати сыгранных туров занимает вторую строчку в таблице РПЛ.