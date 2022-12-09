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​Мбаппе или Холанн: У Карпина спросили, кого бы он взял в «Ростов»

09 Декабря 2022 • 16:56 Комментировать

Валерий Карпин получил вопрос о том, кого из двух молодых звёздных форвардов он бы взял в «Ростов». Выбор стоял между французом Килианом Мбаппе и норвежцем Эрлингом Холанном.

«Любого с закрытыми глазами. И ещё десятерых нападающих могу назвать, кого взял бы с закрытыми глазами», - сказал Карпин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Что до сравнения Мбаппе и Холанна, то Карпин сказал, что речь идёт об абсолютно разных нападающих, хотя оба они забивают голы. По мнению Карпина, в выборе лучшего из них всё решает вкусовщина.

Как известно, Килиан Мбаппе в настоящий момент выступает за «ПСЖ», а Эрлинг Холанн – за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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