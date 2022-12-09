Агент Баринова: «Все вопросы по контракту — сугубо клубная информация»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о будущем своего клиента.

«Что касается контракта, все эти вопросы — сугубо клубная информация. Насколько я знаю, может пройти или уже прошел совет директоров, и у меня ни с кем никаких разговоров по контрактным делам не было», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Представитель футболиста заявил, что с нетерпением ждет начало зимних сборов и весеннего отрезка чемпионата, «Локомотив» должен исправить ситуацию в турнирной таблице.

«Железнодорожники» занимают 14-е место чемпионате России, набрав 13 очков после 17 туров.