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Роналду психанул на чемпионате мира, Роналду отказывается от денег, Роналду обозначил свой новый клуб - и другие слухи недели без Роналду рубрика

09 Декабря 2022 • 14:30 Комментировать (1)

В главных слухах недели одним из главных героев станет Криштиану Роналду. Вы узнаете, почему португалец психанул на чемпионате мира, и где он предпочитает продолжить свою карьеру. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду психанул на чемпионате мира

Криштиану Роналду не попал в основной состав сборной Португалии на матч чемпионата мира против Швейцарии. По слухам, этот факт не просто огорчил, но и возмутил звёздного нападающего. Он якобы психанул и грозился прямо по ходу мундиаля покинуть расположение португальской сборной, что, конечно, стало бы скандалом огромных масштабов. Впрочем, спустя какое-то время Роналду остыл и не стал бросаться в крайности. И всё же его отношения с главным тренером сборной Фернанду Сантушем окончательно испортились.

 

Причина отказа «Барселоны» от Месси

Потенциальное возвращение Лионеля Месси в «Барселону» остаётся одной из наиболее обсуждаемых тем в футбольном мире. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта спит и видит, как Месси возвращается на «Камп Ноу». Впрочем, другие представители руководства посоветовали Лапорте отказаться от идеи с камбэком Лео. Дело даже не в деньгах, а в возрасте аргентинского нападающего. Месси выходит на закат карьеры, и «Барселоне» более разумно подписывать более молодых игроков на перспективу. Поговаривают, что каталонцы переключились с Лионеля Месси на Бернарду Силву.

 

Роналду обозначил свой новый клуб

Вот уже пару недель звёздный Криштиану Роналду числится в списке свободных агентов. Где же продолжит карьеру португалец? На неделе в прессу просочилась информация о том, что уже 1 января Роналду станет игроком «Аль-Насра». Клуб из Саудовской Аравии предлагает Криштиану около 200 миллионов евро в год. Впрочем, португалец ещё ничего не подписывать – решение он будет принимать после чемпионата мира.

По слухам, Роналду готов отказаться от невероятной зарплаты ради спортивной составляющей. Форвард обозначил свой новый клуб – он должен выступать в Лиге чемпионов. Впрочем, на сегодняшний день ни один европейский гранд не сделал Криштиану предложения. Возможно, звёздному футболисту придётся ехать в Саудовскую Аравию за неимением вариантов, которые ему по душе.

 

В России ужесточат лимит на легионеров

В последние дни в футбольном обществе активно обсуждается возможное ужесточение лимита на легионеров в России. По слухам, в Министерстве спорта недовольны тем, что в клубах РПЛ играет так много иностранных футболистов, особенно в нынешних реалиях. В кулуарах говорят о том, что лимит нужно серьёзно ужесточить уже к следующему сезону, чтобы дать больше возможностей для развития российским игрокам. В РФС говорят, что изменение лимита не стоит на повестке дня, но дыма без огня не бывает.

 

«Реал» не подпишет Мбаппе и Холанна

Летом уходящего года «Реал» активно связывали с Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Казалось, что хотя бы один из этих форвардов точно переедет в Мадрид, но нет – Мбаппе остался в «ПСЖ», а Холанн выбрал «Манчестер Сити». Поговаривали, что «сливочные» просто отложили планы по подписанию этих игроков. Впрочем, подписывать Мбаппе и Холанна ближайшим летом «Реал» не планирует, говорят СМИ. Одна из главных причин – высокие затраты по трансферной стоимости и контрактам.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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storbbiomic
09 Декабря 2022 в 14:58
Жена подарила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую попробовать хоть раз в жизни, жена покупала здесь ----->> min.lc/konvoz
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