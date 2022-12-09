Смородская: «Оставьте лимит на легионеров в покое, никто к нам не поедет»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», отреагировала на возможное ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

«Не надо ужесточать лимит! Оставьте его уже в покое! Никто к нам не едет, угроз никаких нет. Этим людям что, нечем заняться, что ли? Вообще покоя не дают», - передает слова Смородской издание Sport24.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит по схеме «13+12».

Премьер-лига ушла на зимний перерыв. После 17 туров петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, вторым идет столичный «Спартака», а топ-3 замыкает «Ростов».