Миронов: «Ростов» останется в топ-3»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 РПЛ по итогу сезона. Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда», — цитирует Миронова «РБ Спорт».

По словам футболиста, он не согласен с тем, что «Зенит» уже можно считать чемпионом, «Ростов» может догнать «сине-бело-голубых» и побороться за титул.

Подопечные Валерий Карпина занимают третье место в чемпионате России, отставая от «Спартака» (2-е место) на один балл и от «Зенита» (1) на семь очков.