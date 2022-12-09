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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миронов: «Ростов» останется в топ-3»

09 Декабря 2022 • 14:01 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, я верю в то, что мы останемся в топ-3 РПЛ по итогу сезона. Думаю, что «Ростов» даже может рассчитывать на чемпионскую гонку, потому что у нас организованная, крепкая и сплоченная команда», — цитирует Миронова «РБ Спорт».

По словам футболиста, он не согласен с тем, что «Зенит» уже можно считать чемпионом, «Ростов» может догнать «сине-бело-голубых» и побороться за титул.

Подопечные Валерий Карпина занимают третье место в чемпионате России, отставая от «Спартака» (2-е место) на один балл и от «Зенита» (1) на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Алексей Миронов
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