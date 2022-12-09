Ковтун: «Хочу ли работать в «Спартаке»? Этот вопрос сейчас неактуальный»

Тренер «Родины» Юрий Ковтун поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» в качестве тренера. Напомним, экс-защитник выступал за «красно-белых» с 1999 по 2006 год.

«Мечтаю ли я вернуться в «Спартак» в качестве тренера? Этот вопрос сейчас неактуальный, есть другие более… Надо смотреть, где ты сейчас находишься в данный момент и где работаешь», — цитирует Ковтуна Legalbet.

Специалист заявил, что все его мысли направлены на «Родину», хочется, чтобы все сложилось удачно.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров.