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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Мне нечего сказать о результатах»

08 Декабря 2022 • 21:45 Комментировать

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о результатах столичного клуба в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Пока не знаю, когда заседание совета директоров. Мне не говорили. Мне нечего сказать и о результатах команды», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части отечественного первенства «железнодорожники» находятся на 14-й строчке в таблице чемпионата всего с 13 баллами, установив множество личных антирекордов в рамках Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Филатов
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