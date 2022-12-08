Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Мне нечего сказать о результатах»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о результатах столичного клуба в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Пока не знаю, когда заседание совета директоров. Мне не говорили. Мне нечего сказать и о результатах команды», — приводит слова функционера издание «РБ Спорт».

Напомним, что после первой части отечественного первенства «железнодорожники» находятся на 14-й строчке в таблице чемпионата всего с 13 баллами, установив множество личных антирекордов в рамках Российской премьер-лиги.