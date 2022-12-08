Сёмин – о Билялетдинове: «Он объективный во всех отношениях, хорошо знает футбол»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Рината Билялетдинова на пост старшего тренера подмосковных «Химок».

Эксперт назвал данное решение единственно правильным, принятым в клубе из Московской области за последнее время.

«Он опытный человек, он объективный во всех отношениях, хорошо знает футбол», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Специалист напомнил об отличных результатах, которые демонстрировал казанский «Рубин» после назначения в эту команду Билялетдинова.

В данный момент подмосковные «Химки» находятся в зоне вылета.