Тарханов: «Железнов — молодой игрок, у него нет стабильности»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал выступление 20-летнего полузащитника екатеринбургского клуба Юрия Железнова.

«Железнов — молодой игрок, у него нет стабильности. Как бы то ни было, руки нельзя опускать, нужно продолжать работать. У Железнова вся игровая карьера впереди», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Железнов подписал контракт с «Уралом» в июне прошлого года и дебютировал в Российской Премьер-лиге 25 июля в матче с «Краснодаром» (0:3), выйдя на поле на 66-й минуте.

В данный момент команда из Екатеринбурга располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.