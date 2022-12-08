Тарханов назвал Каштанова открытием сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал 26-летнего нападающего екатеринбургского клуба Алексея Каштанова открытием сезона Российской Премьер-лиги.

«Сычевой — открытие, но не единственное. Открытием сезона можно назвать и 26-летнего форварда «Урала» Алексея Каштанова», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Специалист назвал верным решение президента «Урала» Григория Иванова о приглашении Алексея Каштанова в команду, а также заявил, что игрок стал ключевым форвардом клуба.

В данный момент «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.