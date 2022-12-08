​Сутормин поддерживает переход РФС в Азию

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал возможность перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома РФС.

«Переход в Азиатскую конфедерацию - это лучше, чем вечное ожидание Европы. Понятно, что всем хочется вернуться в еврокубки, но главный вопрос - когда мы сможем это сделать», - высказался Сутормин, чьи слова приводит «РБ Спорт».

По мнению Сутормина, проводить официальные матчи в зоне АФК лучше, чем не проводить официальные матчи вообще.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 клубы из РПЛ не принимают участие в еврокубковых турнирах. Санкции УЕФА распространяются и на сборную России. По ходу календарного года российскую национальную команду отстраняли от плей-офф за место на чемпионате мира, от Лиги наций и даже от отбора на Евро-2024.