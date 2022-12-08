Тарханов: «С Юрием Павловичем связаны лучшие выступления «Локомотива»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о бывшем наставнике московского «Локомотива» Юрие Сёмине.
Специалист назвал логичным желание болельщиков «железнодорожников» вернуть Юрия Сёмина на пост главного тренера команды.
«С Юрием Павловичем связаны лучшие выступления «Локомотива» в Премьер-лиге и еврокубках», - цитирует Тарханова «Столица С».
Тарханова также не смущает и возраст Сёмина (75 лет), так как специалист считает, что главными являются моральное и физическое состояние тренера.
Юрий Сёмин трижды приводил «красно-зелёных» к золотым медалям чемпионата России.
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