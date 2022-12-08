Тарханов – о Галактионове: «Гвардиола тоже молодым начинал в «Барселоне»

Бывший главный тренер ташкентского «Пахтакора» Александр Тарханов высказался о переменах в тренерском штабе московского «Локомотива».

Тарханов пожелал удачи московскому специалисту Михаилу Галактионову на посту главного тренера столичного клуба, а также отметил, что он по совместительству является наставником молодёжной сборной России.

Эксперт сказал, что очень важен фактор наличия у Галактионова идеи по построению игры, способной вывести «железнодорожников» из кризиса.

«Надеюсь, он знает, как действовать, чтобы поправить положение. Испанец Гвардиола тоже молодым начинал в «Барселоне». И на тренерском поприще выиграл практически всё», - приводит слова Тарханова «Столица С».