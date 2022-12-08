Министр спорта РФ — о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о возможном ужесточении лимита в РПЛ.

«Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше», — приводит слова Матыцина Metaratings.

Ранее сообщалось, что лимит Российской премьер-лиги может быть ужесточен. Напомним, на данный момент действует лимит по формуле «13+12». В заявке команды на сезон не может быть более 13 иностранных игроков и менее 12 российских футболистов. Отметим, что этот лимит был внедрен в начале текущего сезона.