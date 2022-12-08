Тарханов: «Результат для «Локомотива» катастрофический»

Бывший главный тренер ташкентского «Пахтакора» Александр Тарханов прокомментировал результаты, демонстрируемые московским «Локомотивом» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги.

«Результат для «Локомотива» катастрофический. В чем причины неудач? Во-первых, решили сделать ставку на молодых игроков, которые были не готовы к борьбе за высокие места. Плюс тренерская чехарда. Построением клубной системы занимались немецкие специалисты, что обернулось провалом для «железнодорожников», - приводит слова Тарханова «Столица С».

После 17 сыгранных матчей чемпионата России столичный коллектив занимает 14 место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 очков. Ровно столько же баллов за одинаковое количество проведённых игр смог набрать воронежский «Факел», располагающийся на 13 позиции. На один пункт меньше имеют подмосковные «Химки», находящиеся в зоне вылета.