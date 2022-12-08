Агент заявил, что хавбек «Краснодара» Батчи будет готов к первому сбору

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, поделился информацией о состоянии здоровья футболиста. Хавбек не играет с 3 октября, он восстанавливается после полученной травмы.

«Восстановление Батчи проходит хорошо. К первому сбору «Краснодара» он будет полностью готов», — заявил представитель игрока «РБ Спорту».

Напомним, 24-летний полузащитник пополнил состав кубанского клуба в сентябре этого года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и двух матчах Фонбет Кубка России, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.