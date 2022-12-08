Тарханов объяснил результаты «Урала» в РПЛ

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал нынешнее положение клуба в Российской Премьер-лиге.

«Екатеринбуржцы тоже усилили состав по ходу сезона, но они взяли качественных иностранцев. И сумели выкарабкаться из аутсайдерской зоны», - приводит слова Тарханова «Столица С».

Специалист отметил, что селекцией управлял именно нынешний наставник уральского коллектива Виктор Ганчаренко – была приглашена группа опытных футболистов, потянувшая за собой молодых игроков. Как итог, сказал эксперт, «Урал» набрал необходимые очки и расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.