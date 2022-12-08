Мостовой — о словах Онопко: «Они все выдумывают, не понимаю их»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова тренера сборной России Виктора Онопко, который считает, что Мостовой обижен на весь футбольный мир.

«Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они все выдумывают, не понимаю их», — цитирует Мостового Sport24.

Эксперт заявил, что он многим нравится и никогда не обижается, а делает выводы.

Напомним, ранее Мостовой критиковал работу многих тренеров, в том числе и тренерский штаб национальной команды. Помимо этого, бывший футболист периодически вступает с кем-то в словесные перепалки.