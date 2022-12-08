Онопко заявил, что не болеет за «Спартак»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос, болеет ли он за московский «Спартак». Напомним, он защищал цвета «красно-белых» с 1992 по 1995 год.

«Сейчас я переживаю только за «Ростов». Время, проведенное в «Спартаке» — очень важный кусок моей жизни. У меня есть теплые воспоминания о «Спартаке», но за «Спартак» я не болею», — цитирует слова Онопко Sport24.

Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. «Ростов» идет на третьей строчке, отставая всего на один балл. Лидером чемпионата является «Зенит» (42 очка).