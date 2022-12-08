Силкин считает, что лимит в РПЛ нужно ужесточить

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Есть ли необходимость ужесточать лимит? Конечно же, есть. Потому что у нас в чемпионате должны играть только те иностранцы, которые сильнее наших футболистов», — цитирует Силкина Betonmobile.

По мнению эксперта, качественные легионеры играют только в «Зените», а в остальных командах игроки среднего уровня, которых необходимо убрать из лиги. Силкин считает, что оптимальным лимитом будет присутствие не более трех иностранных футболистов в команде.

Ранее сообщалось, что новый лимит может быть внедрен с сезона 2023/24.