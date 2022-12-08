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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой: Уровень футбола в России падает не из-за лимита

08 Декабря 2022 • 17:08 Комментировать (2)

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой не стал давать развёрнутый комментарий насчёт возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. По словам Мостового, ему все равно, изменят лимит или нет.

Мостовой считает, что уровень российского футбола снижается вовсе не из-за существующего лимита на легионеров.

«Уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в настоящий момент клубы РПЛ могут заявлять на сезон 13 игроков с иностранным паспортом. На поле одновременно могут находиться 8 таких футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой лимит на легионеров
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Комментарии (2)
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ингерман
08 Декабря 2022 в 17:19
ай уровень хфуцбола падаец патаму шта он падаец и ништо не можец этова измениц.. А-ха-ха-ха! )))
HG2017
08 Декабря 2022 в 17:34
амортизация всё такое..
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