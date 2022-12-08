​Мостовой: Уровень футбола в России падает не из-за лимита

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой не стал давать развёрнутый комментарий насчёт возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. По словам Мостового, ему все равно, изменят лимит или нет.

Мостовой считает, что уровень российского футбола снижается вовсе не из-за существующего лимита на легионеров.

«Уровень нашего футбола и так постоянно падает. Это никак не связано с лимитом», - высказался Мостовой, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в настоящий момент клубы РПЛ могут заявлять на сезон 13 игроков с иностранным паспортом. На поле одновременно могут находиться 8 таких футболистов.