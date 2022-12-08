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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент высказался о будущем Чистякова в «Зените»

08 Декабря 2022 • 16:29 Комментировать

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий относительно будущего своего клиента.

«Не рассматриваем вопрос ухода из «Зенита» зимой. Мы всегда говорили, что это родной клуб Димы. Пока он нужен здесь, он будет доказывать свою состоятельность», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

28-летний центральный защитник выступает за «Зенит» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне РПЛ Дмитрий провел пять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев
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