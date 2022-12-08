Агент рассказал, останется ли Тюкавин в «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Сейчас Костя в отпуске, он отдыхает, все нормально. Давайте не будем нагнетать. До конца сезона он точно останется в «Динамо», — цитирует Сафонова «РБ Спорт». Представитель футболиста заявил, что Тюкавин намерен бороться за место в составе «бело-голубых».

В нынешнем сезоне 20-летний форвард принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и записал в свой актив три результативные передачи.

После 17 туров «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ, набрав 29 очков.