​Кавазашвили считает, что в клубах РПЛ должно быть не более 3 легионеров

Анзор Кавазашвили, который в своё время выступал за «Спартак», дал комментарий по поводу ситуации с лимитом на легионеров.

В последние дни ходили слухи о том, что лимит на легионеров в российском футболе может быть ужесточён. В настоящий момент клубы РПЛ могут заявить 13 иностранцев, при этом 8 из них могут одновременно находиться на футбольном поле.

«В российских клубах максимум должно играть 2-3 легионера», - высказался Кавазашвили, чьи слова приводит Metaratings.

При этом ветеран «Спартака» считает, что российские клубы должны подписывать только качественных иностранцев.

«Нам нужны только те легионеры, которые играли на олимпийских играх и чемпионате мира», - сказал Кавазашвили.