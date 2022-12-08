Семёнов — о совместной работе с Талалаевым в «Ахмате»: Два года команда жила в стрессе, тяжёлый период

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов ответил на вопрос о конфликте с бывшим наставником команды Андреем Талалаевым.

«Какие у меня отношения с Талалаевым? Никаких. Прощался ли я с ним, когда он уходил? Нет. Был ли с ним конфликт? Не хочу об этом тренере ничего говорить», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что два года под руководством Талалаева вся команда была в стрессе, постоянно что-то происходило, это был тяжелый период.

Напомним, Талалаев возглавлял грозненский клуб с июня 2020 по сентябрь 2022 года. В настоящее время 50-летний специалист является главным тренером «Торпедо».