Адиев: Очень бы хотелось, чтобы Алип стал основным игроком «Зенита»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» выкупил права на защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

«Если Алипа действительно выкупили, то это большой плюс, как для казахстанского футбола, так и для Нуралы», — заявил Адиев «РБ Спорту».

Специалист считает, что Алипу будет тяжело стать основным игроком «сине-бело-голубых», потому что там очень высокие требования, но все зависит от самого футболиста.

Стоит отметить, что санкт-петербургский клуб опроверг информацию о выкупе защитника, который играет за «Зенит» на правах аренды.

В текущем сезоне 22-летний Алип принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.