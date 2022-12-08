Пресс-атташе «Севильи» отреагировал на новость о трансфере игрока «Спартака»

Хесус Гомес, который является пресс-атташе «Севильи», высказался насчет возможного трансфера защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса.

«Официально «Севилья» никогда не говорит об интересе к игрокам. Пресса здесь тоже не назвала то имя, которое вы говорите. У «Севильи» уже есть два левых защитника: Акунья и Теллес», - передает слова Гомеса «Спорт-экспресс».

С марта текущего года Айртон выступал на правах аренды за бразильский «Фламенго». Он принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лукаса в шесть миллионов евро.