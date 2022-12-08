​Червиченко – о лимите на легионеров: «Зачем нам эти бессовестные гастарбайтеры?»

Футбольный функционер Андрей Червиченко выступает за ужесточение лимита на легионеров. Аргументируя свою позицию, бывший президент «Спартака» указал на такие причины как занятие мест российских игроков иностранцами, траты на покупки легионеров и поправки ФИФА, согласно которым иностранные игроки могут приостанавливать контракты.

«Зачем нам эти бессовестные гастарбайтеры? Лучше развивать своих игроков или приглашать из дружественных стран», - высказался Червиченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент клубы РПЛ могут заявить на сезон не более 13 иностранных футболистов.