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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гаджиев объяснил, почему лимит не нужно ужесточать

08 Декабря 2022 • 14:46 Комментировать

В последние дни в российском футбольном обществе ходят разговоры о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Напомним, что в настоящий момент в заявку на сезон клубы РПЛ могут включить 13 иностранцев. 8 из них могут одновременно находиться на футбольном поле.

Свой комментарий насчёт возможного ужесточения лимита дал известный в России тренер Гаджи Гаджиев.

«Надо, наоборот, сохранить лимит и пусть приезжают к нам! Футбол - посол мира. Без иностранцев наш уровень футбола сильно упадёт», - высказался Гаджиев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

При этом Гаджи Гаджиев отметил, что на сегодняшний день нужно учитывать не только спортивную составляющую в этом вопросе.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев лимит на легионеров
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