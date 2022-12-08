В РФС прокомментировали возможность ужесточения лимита на легионеров

В службе коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировали информацию о возможном изменении лимита на легионеров в сторону ужесточения.

«На последней встрече между руководителями министерства и РФС, состоявшейся в ноябре, стороны пришли к выводу о том, что оснований для пересмотра лимита в данный момент нет», - говорится в сообщении.

В настоящий момент клубы Российской премьер-лиги могут вносить в заявочный лист на сезон не большее 13 легионеров. При этом на поле одновременно могут находиться не более 8 футболистов с иностранным паспортом.

Лидером чемпионата России после первой части сезона является «Зенит».