Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель привлёк внимание «Оренбурга». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», команда активно ищет футболистов в центр обороны, а Шлегель является одной из опций.

При этом, приоритетным вариантом остаётся уругваец Эммануэль Эрнандес, чей контракт с «Данубио» заканчивается в конце это года.

В данный момент «Оренбург» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. После зимнего перерыва команда Марцела Личка в своём первом официальном матче сыграет на выезде против грозненского «Ахмата».