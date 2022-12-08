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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» интересуется защитником «Орландо Сити» эксклюзив

08 Декабря 2022 • 14:06 Комментировать

Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель привлёк внимание «Оренбурга». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», команда активно ищет футболистов в центр обороны, а Шлегель является одной из опций.

При этом, приоритетным вариантом остаётся уругваец Эммануэль Эрнандес, чей контракт с «Данубио» заканчивается в конце это года.

В данный момент «Оренбург» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. После зимнего перерыва команда Марцела Личка в своём первом официальном матче сыграет на выезде против грозненского «Ахмата».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Орландо Сити Родриго Шлегель
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