Алдонин рассказал, за счёт чего ЦСКА сможет побороться за чемпионство

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, при каком условии «армейцы» сумеют навязать «Зениту» борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне.

Напомним, что после 17 туров РПЛ «красно-синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на 13 очков.

Эксперт согласился с мнением, что подписание нескольких футболистов в зимнее трансферное окно способно сделать из «армейцев» претендентов на чемпионский титул. По мнению Алдонина, самое главное, чтобы они были опытными.