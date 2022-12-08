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Агент исключил возможный переход Фернандеса в «Спартак»

08 Декабря 2022 • 13:33 Комментировать

Альберто Ботиньес, агент полузащитника АЕКа Паоло Фернандеса, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Напомним, минувшим летом «красно-белые» были близки к соглашению по трансферу 24-летнего испанца, однако сделка не состоялась по причине того, что тогдашний клуб Фернандеса «Волос» отказался отпускать игрока в команду, которой руководит Гильермо Абаскаль, ранее возглавлявший коллектив из Греции.

«Нет, никаких шансов на переход Паоло Фернандеса в «Спартак». Я это гарантирую на сто процентов, он подписал контракт с АЕКом. Аренда? Тоже невозможно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фернандес провёл в составе «Волоса» 14 матчей, забив в них три гола и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 1 миллион евро.

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Спартак Москва АЕК Афины Паоло Фернандес Трансферы футбола - зима 2023
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