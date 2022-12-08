В «Зените» отреагировали на новость об ужесточении лимита на легионеров

В петербургском «Зените» отреагировали на информацию о том, что в российском футболе могут ужесточить лимит на легионеров. Об этом высказался генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Лимит на легионеров хотят ужесточить со следующего сезона? Слухи не комментируем», - передает слова руководителя издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сейчас клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 10 легионеров без ограничения их количества на футбольном поле.

В данный момент чемпионат России находится на зимней паузе. После 17 туров «Зенит» занимает первое место, вторым идет «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».