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Соломатин считает, что зимой ЦСКА не стоит подписывать легионеров

08 Декабря 2022 • 11:28 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о том, каких футболистов следует пригласить московскому клубу в зимнее трансферное окно.

Эксперт считает, что ЦСКА стоит обратить внимание на игроков из собственной академии, а не приобретать легионеров.

«Играть должны только русские ребята. Прежде всего нужно брать футболистов из академии, а не приобретать из других клубов», — приводит слова Соломатина Metaratings.

После 17 туров РПЛ «армейцы» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 29 набранных очков. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова на 13 баллов. До конца чемпионата командам осталось провести по 13 встреч.   

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Соломатин Трансферы футбола - зима 2023
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