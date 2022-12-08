Соломатин считает, что зимой ЦСКА не стоит подписывать легионеров

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о том, каких футболистов следует пригласить московскому клубу в зимнее трансферное окно.

Эксперт считает, что ЦСКА стоит обратить внимание на игроков из собственной академии, а не приобретать легионеров.

«Играть должны только русские ребята. Прежде всего нужно брать футболистов из академии, а не приобретать из других клубов», — приводит слова Соломатина Metaratings.

После 17 туров РПЛ «армейцы» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 29 набранных очков. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова на 13 баллов. До конца чемпионата командам осталось провести по 13 встреч.