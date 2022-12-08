Французский клуб заинтересовался игроком «Спартака»

Бразильский защитник Айртон Лукас, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», может продолжить карьеру во французском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Хулион Мигель Нето.

Однако сделке может помешать «Фламенго», за который игрок сейчас выступает на правах аренды. Бразильский клуб может выкупить Айртона, чем помешает планам провансальского конкурента. Сообщалось, что «Фламенго» хочет снизить сумму выкупа с 9 до 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Серии А 25-летний защитник провел 27 поединков за «красно-чёрных», забил два гола и сделал пять голевых передач.