Онопко: «Мостовой обижен на весь футбольный мир»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мнением об экс-полузащитнике «Спартака» Александре Мостовом, который ранее неоднократно позволял себе критичные высказывания в адрес тренерского штаба национальной команды.

Онопко считает, что Мостовой озлоблен по причине того, что он не востребован в тренерской сфере.

«У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить. Саша обижен на весь футбольный мир. От него идёт только один негатив», — приводит слова Онопко Sport24.

Напомним, Мостовой завершил игровую карьеру в 2005 году. Помимо «Спартака», он также выступал за «Сельту» и «Бенфику». В составе национальной сборной России полузащитник провёл 51 матч, забив 10 голов.