В «Бордо» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Грегерсену

В «Бордо» высказались о возможном переходе защитника Стиана Грегерсена в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет интерес игроку сборной Норвегии. Однако агент Грегерсена сообщил, что пока с ним на связь из «Спартака» никто не выходил.

«У нас пока нет никакой информации об интересе «Спартака» к Грегерсену», — цитирует пресс-службу «Бордо» «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт 27-летнего защитника с «Бордо» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне Грегерсен провёл в составе французской команды 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.