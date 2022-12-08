Билялетдинов: «Я подумал, что хорошее предложение»

Известный специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал свое назначение в «Химки», в тренерский состав которого он вошёл накануне. По его словам, переговоры были не очень долгими. «Химки» переживают не лучший момент, команда опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги. В семнадцати турах команда набрала лишь 12 очков. Билялетдинов осознает, что перед ним стоит серьезный вызов.

- Позвонили, предложили встретиться и побеседовать, потом повторно и все. Когда оформился, можно подтвердить - факт свершился. Я подумал, что хорошее предложение. Это серьезный вызов, но я не брал много времени на размышление, - цитирует Билялетдинова новостное агентство ТАСС.