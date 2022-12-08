Онопко: «Соцсети мешают футболистам, особенно молодым»

Бывший лучший футболист России, выступавший за московский «Спартак» Виктор Онопко считает, что социальные сети негативно сказываются на концентрации футболистов, особенно молодых. Онопко считает, что подпитываемое в социальных сетях тщеславие мешает футболистам адекватно оценивать свой истинный игровой уровень в сравнении с более прилежными конкурентами.

- Соцсети не очень хорошо сказываются на футболистах. Особенно на молодых. В сети они популярные — тысячи лайков и просмотров. Выходят на поле и думают, что они в порядке. А это не так, - цитирует слова Виктора Онопко Sport24.