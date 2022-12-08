«Локомотив» и «Нант» обсуждают трансфер Камано

РПЛ может покинуть ещё один талантливый легионер. Вероятность ухода Франсуа Камано из «Локомотива» высока как никогда.

Как сообщает L’Equipe, московский клуб и французский «Нант», выступающий в этом сезоне в Лиге 1 и в Лиге Европы УЕФА, уже начали переговоры по трансферу игрока. Помимо этого, Камано интересуются и другие иностранные клубы.

26-летний гвинеец выступает за «железнодорожников» с 2020 года. В текущем сезоне, который складывается для «Локо» неудачно, у Камано 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и ассист.

До «Локомотива» Камано выступал за французские клубы «Бастия» и «Бордо».