Защитник клуба «Монтеррей» Сесар Монтес, которым интересовалось «Динамо», может перебраться в МЛС.

По информации ЕФ.ру, 25-летний мексиканец привлёк к себе внимание со стороны трёх клубов из МЛС. Сам игрок готов совершить переход уже в январе. Ранее сообщалось, что «Динамо» может вернуться к кандидатуре Монтеса зимой. Агент футболиста рассказал ЕФ.ру, что из России к нему никто не обращался с лета, однако не стал исключать возможность появления таких вариантов зимой. Кроме того, как отмечает представитель Монтеса, после чемпионата мира в Катаре интерес к центрбеку заметно вырос.

Сесар Монтес провёл три матча на мундиале за сборную Мексику. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.