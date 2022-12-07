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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Оренбург» удачно провел селекцию»

07 Декабря 2022 • 23:30 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Тарханов прокомментировал преобразование «Оренбурга» в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.

«Оренбург» удачно провел селекцию. Приобрёл хороших аргентинцев», - приводит слова Тарханова «Столица С».

В настоящий момент после проведения 17 матчей чемпионата России «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 очков.

Столько же баллов за одинаковое количество игр сумели заработать ещё «Краснодар» и «Сочи».

Следующий матч в рамках Российской Премьер-лиги «Оренбургу» предстоит провести в марте будущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Чемпионат России Оренбург
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